erstellt am 17.Sep.2017 | 18:19 Uhr

Tausende zahlende Zuschauer und geschätzt ebenso viele Schaulustige rund um den Burgsee erlebten am Sonnabend ein grandioses Feuerwerk vor der Schlosskulisse. Bei den Pyrogames traten drei Teams an und zauberten ein Farbenmeer an den Nachthimmel.