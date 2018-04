Landesparteitag : FDP-Aufstieg nach Nahtoderfahrung

Liberale wollen kostenfreien Schülerverkehr und mehr Justizpersonal

von Torsten Roth

23. April 2018, 05:00 Uhr

Wiederbelebung der Liberalen: Mit dem Wiedereinzug in den Bundestag, „nach der Nahtoderfahrung von 2009 und 2013“ habe man endlich vergessen können, meint Rene Domke. Es sei ein Prozess „des Wiederbesinnens auf liberale Grundwerte“ zu erkennen, stimmte der Landesvorsitzende der FDP die 104 Delegierten des Landesparteitages am Sonnabend in Wismar auf die anstehenden Auseinandersetzungen 2019 für die Kommunal- und Europawahl ein. Ein FDP-Sieg bei der Bürgermeisterwahl in Laage, ein Achtungserfolg in Wismar, der die „rote Hochburg der SPD wackeln ließ“ – die FDP sei die wählbare Alternative zu dem „ Weiter so der Koalitionen in Bund und Land“, meinte Domke.

Die FDP in MV gab sich kämpferisch wie lange nicht mehr. Die Debatten um eine Play-Station im Dienstauto des Vorpommern-Staatssekretärs, um Nobel-SUV in der Fahrzeugflotte für Minister, der Zulagen-Streit für den Ex-Staatskanzleichef – SPD und CDU zeichneten „ein unglaubliches Bild der politischen Elite im Land“, rechnete Domke mit der Großen Koalition in Schwerin ab. Dazu das „gescheiterte Experiment des Windkraftausbaus“, eine umstrittene Kreisgebietsreform, Schulen mit massenweise Ausfallstunden, jede Menge Geldfonds, die von Rot-Schwarz ohne jegliche parlamentarische Kontrolle verteilt würden, ein Sicherheitssystem, dass unter „Streichorgien“ leide und in dem die Justiz angesichts nicht mehr haltbaren langen Verfahren „die weiße Fahne gehisst hat“. Es sei Zeit für Veränderung. Mit der Bundestagswahl sei ein Etappensieg erreicht worden, 2019 „nehmen wir den nächsten in Angriff“, meinte Domke.

Dabei will die FDP vor allem mit Zukunftsthemen punkten. Die Delegierten verabschiedeten einen Leitantrag „#UpdateMV – Zukunft wird in Terrabit gemessen“. Grundlage der weiteren Digitalisierung sei ein flächendeckendes Glasfasernetz. Für Digitalisierung in den Schulen, der Verwaltung, in der Wirtschaftsförderung müssten jährlich fünf Millionen Euro im Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Die FDP verlangt in ihrem Digital-Konzept zudem Internetanbindungen von mindestens einem Gigabit je Sekunde, und eine entsprechende Lehrerqualifizierung.

Mit mehr als 20 Anträgen übten sich die Liberalen auf ihrem Parteitag vor allem in der inhaltlichen Debatte. So fordere sie in einem Drei-Punkte-Plan angesichts der Pensionswelle in den kommenden Jahren die Landesregierung auf, ab sofort „über den rein rechnerischen Bedarf hinaus Personal für den Justizdienst“ einzustellen. Änderungen auch im Schulsystem: Damit die freie Schulwahl nicht an den Kosten für den Schulweg scheitert, drängt die FDP auf einen kostenfreien Schülerverkehr.