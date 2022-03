Verkehr : FDP will Spritpreis-Entlastungen über staatlichen Rabatt

Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern lehnt eine Senkung der Mehrwertsteuer zur Dämpfung der rapide gestiegenen Kraftstoffpreise ab und unterstützt stattdessen den Rabatt-Vorschlag von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). „Ein Rabatt wäre unbürokratisch, könnte wie ein dynamischer Deckel schnell angepasst werden und verhindert, dass andere abschöpfen“, sagte der FDP-Landesvorsitzende und Chef der FDP-Landtagsfraktion, René Domke, am Dienstag in Schwerin zur Begründung. Eine Steuer könne nicht je nach Preisentwicklung im Wochenmodus gesenkt oder angehoben werden.

Kritisch äußerte sich Domke zum Kurs der Landesregierung. Ende vergangener Woche noch habe Finanzminister Heiko Geue (SPD) im Landtag erklärt, dass eine Mehrwertsteuer-Reduzierung für Kraftstoffe rechtlich nicht möglich sei und nur maximal 30 Prozent der Senkung auch bei den Verbrauchern ankämen. Wenig später habe dann Wirtschaftsminister Reinhard Meye...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.