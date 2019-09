Neustrelitz : Feuer in einem Ladengeschäft in der Zierker Straße ausgebrochen

Zeugen alarmierten die Rettungskräfte als dichter Qualm aus dem Geschäft drang.

Susan Ebel

05. September 2019, 21:32 Uhr

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz mussten am Abend zu einem Brandeinsatz ausrücken. In der Zierker Straße kam es offenbar in der Küche eines Geschäftes zum Ausbruch des Feuers. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte als dichter Qualm aus dem Geschäft drang.



Umgehend wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr Neustrelitz war mit einem Löschzug im Einsatz und musste unter anderem Teile des Daches aufnehmen. Alle Mieter des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten, teilte die Feuerwehr am Abend mit.



Nachdem das Gebäude gelüftet wurde, konnten alle Mieter zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.