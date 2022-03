Berlin : Flucht vor Kontrolle: Autofahrer fährt in zwei Polizeiautos

Ein Raser ist in Berlin auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in zwei Streifenwagen gefahren. Die Beamten wollten ihn am Dienstagmittag stoppen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ob er weitere Unfälle verursachte und ob es Verletzte gab, werde geprüft. Die drei Insassen des Wagens seien an verschiedenen Stellen in der Stadt festgenommen worden.

Laut Polizei wollte sich der Fahrer einer Verkehrskontrolle am Frankfurter Tor in Friedrichshain entziehen. Statt anzuhalten, raste er davon. Die Fahrt endete laut der Polizeisprecherin erst auf der Landsberger Allee. Auf Instagram kursierten zwei Videos, die die Verfolgungsfahrt zeigen sollen. Eines war einige Stunden nach der Veröffentlichung fast 10...

