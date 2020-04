Trotz Corona : Fridays for Future-Demonstrationen

Zum globalen Klimastreik am Freitag finden in MV kreative Formen der Demonstration statt.

23. April 2020, 19:24 Uhr

Trotz Corona-Krise wollen Klima-Aktivisten in Schwerin am weltweiten Klimastreiktag der Bewegung Fridays for Future an diesem Freitag um 16.00 Uhr demonstrieren. Bis zu 50 Demonstranten wollen sich am Ufer des Pfaffenteichs im Stadtzentrum von Schwerin unter Einhaltung der Mindestabstände zu einem stillen Protest treffen, wie das Klimabündnis der Landeshauptstadt mitteilte.

Mehr Menschen dürfen sich bei einer Demonstration derzeit nicht unter freiem Himmel versammeln, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. In Rostock soll auf einer zentralen Grünfläche in der Stadt ein Wald aus Plakaten mit Forderungen aufgebaut werden. Ansonsten soll der Fridays for Future-Klimastreik im Internet stattfinden.

