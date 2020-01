Friedland: Mehrere gestohlene Motorroller sichergestellt

Avatar_prignitzer von svz.de

27. Januar 2020, 06:36 Uhr

Am Sonnabend erhielt das Polizeirevier Friedland einen Hinweis auf mehrere Motorroller, die in einem Schuppen auf einem Grundstück in der Nähe von Friedland stehen sollen. Das Grundstück mit einem Einfamilienhaus und Nebengebäuden steht derzeit leer und zum Verkauf.

Eine Überprüfung der Motorroller ergab, dass alle drei wegen Diebstahls zur Fahndung stehen. Diese wurden bereits in den vergangenen Monaten entwendet. Eine Inaugenscheinnahme des Grundstücks ergab zusätzlich die Auffindung eines entwendeten, zerlegten und in Fahndung stehenden E-Bikes. Weiterhin wurden mehrere Gartengeräte festgestellt, die mutmaßlich ebenfalls entwendet wurden.

Die betreffenden Motorroller bzw. Gegenstände wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.