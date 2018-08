Beutezug : Geldautomat in Schwerin gesprengt

Schon wieder ist ein Geldautomat in MV gesprengt worden. Diesmal setzten Diebe bei ihrem Beutezug auf einen Sparda-Bank-Automaten in Schwerin-Lankow.

von svz/dpa

30. August 2018, 07:38 Uhr

In einer Sparda-Bank in der Eutiner Straße in Schwerin-Lankow ist am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 4 Uhr, ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die unbekannten Täter in einem dunklen Auto vor und hebelten eine Eingangstür auf. Dann machten sie sich an dem Automaten zu schaffen und brachten ihn wenig später zur Explosion. Ob die Täter Geld erbeuteten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/51802224 zu melden.