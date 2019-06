Wetterwarnung für MV : Gewitter über Norddeutschland

Die Warnung gilt zunächst bis Sonnabend, 12 Uhr.

von svz.de

15. Juni 2019, 09:55 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern warnte der Deutsche Wetterdienst am Sonnabendmorgen vor Unwettern samt schwerer Gewitter, Sturmböen und Hagelschauer. Diese führten bereits zu Einsätzen der Feuerwehr in Nordwestmecklenburg.

Auch am Nachmittag und Abend sollen demnach noch Unwetter über das Land ziehen. In der ersten Nachthälfte sollen die Gewiiter dann ostwärts abziehen.