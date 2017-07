Banken im Vergleich : Girokonten: Regional ist günstiger

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Der Finanzratgeber Biallo hat deutschlandweit mehr als 1400 Filial-Girokonten verglichen und dabei festgestellt: Die Spanne der Gebühren ist groß. Im Durchschnitt kostet das jeweils günstigste Filialkonto 4,01 Euro an monatlicher Grundgebühr. Die Kreditinstitute in Mecklenburg-Vorpommern liegen mit Kosten von null bis 3,50 Euro unter den bundesweiten Angeboten. Ein kostenfreies Filial-Konto bekommen allerdings lediglich die 91 000 Kunden der Sparda-Bank. Tobias Jacob Berten begründet das Angebot mit dem Mitbewerberdruck. „Als Genossenschafts- und reine Privatkundenbank ist es unsere Kernaufgabe unseren Mitgliedern ein preiswertes Girokonto zur Verfügung zu stellen“, so der Sprecher des Kreditinstituts. Allerdings leide auch die Sparda-Bank unter dem anhaltende Niedrigzinsen. Dass Kunden anderer Banken bessere Serviceleistungen genießen, nur weil sie Gebühren zahlen, sieht Berten nicht: „Unseren Mitgliedern stehen in unseren Filiale und auch Online alle Services zur Verfügung.“

Der Wechsel von einem überregionalen Kreditinstitut zu einem regionalen mache laut Biallo deshalb durchaus Sinn. Die Monatspreise von bis zu 9,99 Euro bei überregionalen sind nicht attraktiv, heißt es. Gleichzeitig bemängelt Biallo die Geldautomaten-Netzabdeckung in Deutschland. Mit 9000 Stück ist diese nicht einmal halb so groß wie jenes der Volks- und Raiffeisenbanken oder Sparkassen.“ Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin gehört mit einer monatlichen Grundgebühr zu den regional teureren Anbietern. „Wir sind gezwungen, einen Teil der Kosten für die Service-Leistungen durch angemessene Preise zu refinanzieren“, erklärt Torsten Mönnich. So könnten die Kunden beispielsweise rund um die Uhr auf die 50 Geldautomaten, 26 SB-Terminals und 42 Kontoauszugsdrucker zurückgreifen, die in den 22 Filialen zur Verfügung stehen. „Dieses Leistungsangebot unterscheidet sich deutlich von dem Angebot der wenigen, noch verbliebenen Banken mit kostenlosen Konten. Unsere Kunden legen Wert darauf, alle Leistungen jederzeit, in hoher Qualität und auf kurzem Wege in Anspruch nehmen zu können“, sagt Mönnich. „Außergewöhnliche Dienstleistungsqualität“ habe schließlich ihren Preis.

von Josefine Rosse

erstellt am 17.Jul.2017 | 06:00 Uhr