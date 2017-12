Wetter : Graue Weihnacht in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Glaser 1 von 1

von svz.de

erstellt am 20.Dez.2017 | 09:22 Uhr

Grau statt weiß werden die Weihnachtsfeiertage in Norddeutschland. Eine Warmfront sorge in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern für milde Temperaturen zwischen acht und zehn Grad. «Wir rechnen mit nur wenig Sonne an den Feiertagen», sagt Felix Herz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Hinzu kämen vereinzelte leichte Regenschauer.

Eine dichte Wolkendecke werde sich am 24. Dezember über Norddeutschland legen. Erst am zweiten Weihnachtstag (26.12.) könne sich die Sonne ab und zu zeigen, sagt die Meteorologin Herz. Die Nächte werden voraussichtlich frostfrei bleiben.