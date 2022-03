Kriegsgebiete : Greifswald sammelt Hilfsgüter für Menschen aus der Ukraine

Von Greifswald aus soll in Kürze ein weiterer Transport mit Hilfsgütern für Menschen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine starten. Zu den Sachspenden hatten Stadt, Universitätsmedizin und die Initiative „Greifswald solidarisch“ aufgerufen. Die Hilfsgüter, darunter Hygieneartikel und Lebensmittel, würden an die polnisch-ukrainische Grenze und von dort in das von Russland überfallene Land gebracht, hieß es am Dienstag bei der Besichtigung eines Logistikzentrums in der Hansestadt. Ein Teil der Fracht solle Flüchtlingen zugute kommen, die bereits in Polen angekommen sind.

In den vergangenen Wochen hatte es in M...

