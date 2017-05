Entscheidung XXXL-Springen : Hannes Blaudszun überzeugte die Leser

vergrößern 1 von 1 Foto: frsc 1 von 1

Als am Ende sein Name fiel, schüttelte der 18-jährige Hannes Blaudszun aus Schwerin ungläubig den Kopf: „Das glaube ich nicht, das kann nicht sein, Wahnsinn“, freute sich der Student und griff sofort zum Telefon, um Freundin Anne zu informieren. Ihretwegen hatte Hannes ursprünglich an unserem Fotowettbewerb teilgenommen.

Denn Anne war unzufrieden mit seiner selbstgebauten Schlafstätte aus Paletten und Matratzen. Und damit Anne endlich gemütlich nächtigen kann, griffen die beiden Studenten zur 90er-Jahre-Klamotte und stellten das XXXL-Logo nach.

Das sie damit den Fotowettbewerb gewinnen könnten, damit hat Hannes Blaudszun nicht gerechnet. „Die Familie auf dem Trampolin und vor allem die Fallschirmspringer, die habe ich vorn gesehen“, erklärt Hannes. Letztlich machten vier kleine Pünktchen den Unterschied und Hannes Blaudszun zum Besitzer eines Boxspringbettes im Wert von 3000,- Euro.