Mecklenburgische Seenplatte : Hoher Sachschaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg ist ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden. Die Beamten nahmen noch in der Nacht zum Mittwoch Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung auf, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Brand insgesamt fünf Kellerverschläge zerstört. Außerdem seien Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Heizung erheblich beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Feuer demnach niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich in sieben Wohnungen Mieter aufgehalten. Sie mussten den Angaben nach aber nicht evakui...

