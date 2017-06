Artenvielfalt nimmt ab : Im Land verstummen die Vögel

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Ruhe im Nest: In Mecklenburg-Vorpommern sind fast zwei Dutzend Vogelarten kurz- und mittelfristig in ihrem Bestand gefährdet. Spieß- und Moorente, Zwergdommel, Schwarzstorch, Schreiadler, Kornweihe, Kampfläufer, Trauer-, Brand- und Küstenseeschwalbe, Ziegenmelker – diese und weitere Arten sind im Nordosten vom Aussterben bedroht, teilte das Umweltministerium mit. Anderes Gefieder ist inzwischen längst aus MV verschwunden: Triel, Blauracke, Birkhuhn, Großtrappe, Steinkauz, Seggenrohrsänger – einem halben Dutzend wurde teilweise das letzte Mal in den 50er-Jahren eine Brut nachgewiesen.

Es können noch mehr werden: Bei 63 Arten habe sich der Bestand in den vergangenen zehn bis 25 Jahren sehr stark oder stark reduziert, schlägt das Umweltministerium in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion Alarm. Betroffen seien vor allem Arten, die im so genannten Offen- oder auch im Agrarland lebten. Auf Wiesen und Feldern gebe es fast nur Verlierer, heißt es beim Naturschutzbund (Nabu) in Schwerin. So sei der Bestand an Feldlerchen in nur fünf Jahren zwischen 2011 und 2016 um fast zwei Drittel zurückgegangen. Die Zahl der Mehlschwalben habe sich im gleichen Zeitraum um 20, der Rauchschwalben um 24 Prozent verringert. „Der Druck auf die Artenvielfalt der Vögel wird immer größer“, kritisierte Nabu-Expertin Anja Kureck: „Ohne Änderungen haben wir bald keine Feldlerchen mehr.“ Nach Angaben der Bundesregierung ging in der EU die Zahl der Brutpaare in landwirtschaftlichen Gebieten zwischen 1980 und 2010 um 300 Millionen zurück – ein Minus von 57 Prozent.

Den Vögeln setzt vor allem der großflächige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu: So habe beispielsweise das Spritzen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat „dramatische Auswirkungen auf die Artenvielfalt“, warnte Kureck: „Damit wird die gesamte Nahrungskette gekappt, Pflanzen werden getötet, Kräuter und Insekten verschwinden.“ Vielen Vögeln gehe so die Nahrungsgrundlage verloren. Dem Bundesverband der Grünen Liga zufolge ist der Pestizideinsatz in Deutschland in den vergangenen 15 Jahren um fast ein Drittel gestiegen – 2015 auf mehr als 48 000 Tonnen reinen Wirkstoff.

Nabu-Fachfrau Kureck forderte eine deutliche Änderung der Landbewirtschaftung. So sollten Landwirte zumindest auf einigen Flächen auf den Einsatz von Ackerchemie verzichten und der Artenvielfalt freien Lauf lassen. Den Vögeln wäre schon geholfen, wenn die Bewirtschaftung der vielen Schutzgebiete im Land geändert und die Flächen auch als Schutzgebiete behandelt würden. Kureck forderte eine Neuordnung der Agrarförderung und mehr Anreize für Landwirte. Die millionenschweren Beihilfen müssten stärker an Umweltauflagen geknüpft und dürften nicht mehr mit der Gießkanne verteilt und weitgehend als reine Flächenprämie ausgezahlt werden.

Allerdings gibt es auch Hoffnung: Eisvogel, Amsel, Gänsesäger, Nachtigall, Wachtelkönig – bei 52 Vogelarten nehmen die Bestände in MV deutlich zu, teilte das Umweltministerium mit.



von Torsten Roth

erstellt am 08.Jun.2017 | 08:00 Uhr