Raub : Imbiss-Überfall: Staatsanwalt prüft Haft für Verdächtige

Nach dem Raubüberfall auf einen Döner-Imbiss in Neubrandenburg prüft die Staatsanwaltschaft derzeit, ob die festgenommenen Verdächtigen in Untersuchungshaft sollen. Dabei handelt es sich um zwei 33 und 35 Jahre alte Männer, die am Sonntagabend in Tatortnähe gefasst worden waren, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Täterbeschreibung des überfallenen und verletzten Imbissbetreibers hatte die Beamten auf die Spur der Tatverdächtigen im Stadtteil Datzeberg gebracht.

Sie sollen den Imbiss mit einer Gruppe von mindestens zehn Männern überfallen und vom 56 Jahre alten Inhaber Bargeld verlangt haben. Dazu war dieser mit Messern bedroht worden. Der Bedrohte weigerte sich, Geld herauszugeben. Bei der Auseinandersetzung wurde der 56-Jährige verletzt. Die Täter flüchteten - allerdings ohne Beute. Der Betreiber kam mit lei...

