Trabant-Treffen : In Anklam sind die Pappen los

Kuriose Wettbewerbe, Rallye und Party: Das 24. Internationale Trabant-Treffen startet.

von svz.de

09. Mai 2018, 20:45 Uhr

In Anklam sind an diesem Wochenende wieder die Trabbis los. Schon vor der offiziellen Eröffnung am Mittwoch waren viele Fans des DDR-Oldtimers aus dem In- und Ausland zum 24. Internationalen Trabant-Treffen angereist. Jens Rüberg vom Trabbi-Buggy-Club, dem Veranstalter des jährlichen Treffens, sprach von 800 angemeldeten Fahrzeugen und etwa 1400 Teilnehmern. Zum Programm bis zum Sonntag gehören kuriose Wettbewerbe wie Getriebeweitwurf, das Stapeln von Bierdosen oder das Trabbi-Ziehen.

Am Samstag geht es auf eine Rallye Richtung Usedom. Drei Bands spielen, nachts ist Partyzeit.

Händler bieten alles für den Trabbi an, von der kleinsten Schraube bis zum Motor, sagte Rüberg. Noch seien genügend Trabant-Ersatzteile wie Bremsen und Kotflügel auf dem Markt. Schwierig werde es bei Original-Sitzbezügen. Für neue Bezüge müsse man mittlerweile zum Sattler gehen, meinte er.

Der Trabbi-Buggy-Club als Veranstalter stemmt das jährliche Treffen allein mit Ehrenamtlern. Das Budget erreiche mittlerweile 70 000 Euro, sagte Rüberg. Das Geld komme durch die Teilnehmergebühren allein nicht herein. Nachwuchssorgen hat der Verein nicht. Kinder werden im Verein Ifa-Gören Ostdeutschland für die kultigen Trabis und andere DDR-Fahrzeuge begeistert.