Ehrung : Initiative „Organic“ vom Schloss Fleesensee gewinnt ADAC-Tourismuspreis

Nachhaltiger Tourismus liegt im Trend. Ein besonderes Projekt wurde nun ausgezeichnet.

von svz.de

12. April 2018, 19:34 Uhr

Mit seiner Initiative „Organic“ hat das Hotel Schloss Fleesensee den ersten Platz beim diesjährigen ADAC-Tourismuspreis MV gewonnen. Die Plätze zwei und drei gingen an die Marke „Hiddenseer Kutterfischer“ und die Jugendherberge Plau am See. Das Hotel Fleesensee in Göhren-Lebbin habe die Themen Umweltschutz, Regionalität und Nachhaltigkeit in den täglichen Betrieb integriert, hieß es am Donnerstag beim touristischen Saisonauftakt in Stralsund. Dazu gehöre, dass zahlreiche Rohstoffe für hochwertiges Essen auf dem eigenen Gelände ohne Pestizide und Herbizide angebaut werden. Kooperationen mit regionalen Landwirten und Zulieferern ergänzten das Angebot.„Hiddenseer Kutterfisch“ habe sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Küstenfischerei vor Ort zu unterstützen und zum Imageträger einer zukunftsorientierten und authentischen Urlaubsregion zu machen, lautete die Begründung für den zweiten Sieger. So seien Produkte entstanden, die nicht nur die Fischer vor Ort unterstützen, sondern sich auch positiv auf den Tourismus auswirken.

Für ihre konsequente Ausrichtung auf Barrierefreiheit erhielt die Jugendherberge Plau am See Platz Drei. Es gebe dort 60 Plätze für Rollstuhlfahrer samt Begleitpersonen. Eine extra gebaute Multifunktionshalle und eine Kooperation mit einem örtlichen Segelverein ergänzten das deutschlandweit einmalige Angebot.