Innenministerium : Innenminister will Gerichtsurteil zur AfD zünächst prüfen

Das Innenministerium in Schwerin will das Verdachtsfall-Urteil des Verwaltungsgerichts Köln zunächst sorgfältig, auf Basis der Urteilsbegründung, prüfen. „Politische Parteien genießen das Parteienprivileg, aber das gibt ihnen keinen Freibrief, sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung zu wenden“, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) in Schwerin. Er begrüßte jedoch bereits die Rechtssicherheit durch die Entscheidung.

Das Gericht erlaubt dem Verfassungsschutz, die Partei nun mit geheimdienstlichen Mitteln zu beobachten - der Inlandsgeheimdienst muss sich nicht mehr allein auf öffentlich zugängliche Informationen verlassen. Wie das Landesministerium mitteilte, seien von dem Urteil grundsätzlich auch die Landes- und Kreisverbände der AfD betroffen. Auch der Landesverf...

