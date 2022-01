Inselhafen Prerow : Insellösung: Nothafen Darßer Ort geht bald in Rente

Er ist ein Nachrichten-Evergreen und in seiner maritimen Dysfunktionalität für Wassersportler so etwas wie die Brücke Lindaunis des Ostens: Der Nothafen Darßer Ort.

Avatar_prignitzer von Karolina Meyer-Schilf

20. Januar 2022, 15:27 Uhr

Er ist ein Nachrichten-Evergreen und in seiner maritimen Dysfunktionalität für Wassersportler so etwas wie die Brücke Lindaunis des Ostens: Der Nothafen Darßer Ort.

Während die kapriziöse Schleibrücke immer wieder dafür sorgt, dass vor allem Segler im Inneren des Fjords gefangen sind, weil sich die Brücke nicht öffnen lässt, hat der kleine Hafen an der mecklenburgischen Küste andere Tricks auf Lager: Seine Zufahrt versandet immer wieder, so dass niemand sie passieren kann. Das ist insbesondere für den dort stationierten Seenotkreuzer misslich, aber auch für Wassersportler, die den kleinen Hafen im Falle von technischen Problemen oder anderweitigen Notlagen anlaufen dürfen.

Seit 1990 wechseln sich alle paar Monate die Schlagzeilen „Darßer Ort wieder versandet“ und „In Darßer Ort wird gebaggert“ in schöner Regelmäßigkeit ab. Nun aber sind seine Tage als stetiger Quell immer gleicher Wassersport-Nachrichten gezählt: Denn vor Prerow sollen in diesem Frühjahr endlich die Bauarbeiten für einen Ersatzhafen beginnen.

Tinus Medien Schwerin, Visualisierung und Bild Lars Tiepolt

Am Kopf einer fast 700 Meter langen Seebrücke soll dort, mitten auf der Ostsee, ein Inselhafen entstehen. Hufeisenförmig, geschützt von Steinmolen sollen hier der Seenotkreuzer, einige Fischer und Wassersportler auf der Durchreise Platz finden. Neben dem eigentlichen Bauwerk ist das eine weitere Neuerung: Während den Hafen Darßer Ort nur anlaufen durfte, wer ein Problem an Bord hatte, steht der neue Hafen Wassersportlern generell offen. Eine Notlage ist nach Auskunft aus dem Landwirtschaftsministerium nicht mehr Voraussetzung zum Anlaufen. Sofern es die Wetterbedingungen zulassen, sollen Wassersportler aber nach spätestens 24 Stunden wieder ablegen, einige Plätze werden außerdem für Notfälle immer freigehalten.

Lange Küste ohne Häfen

„Der neue Inselhafen hat auch eine – mit Blick auf die Anzahl der Liegeplätze eingeschränkte – Etappenfunktion, um das Hafennetz in MV zu stärken“, heißt es aus dem Schweriner Landwirtschaftsministerium. Und das ist gerade an diesem Küstenabschnitt dringend nötig: Dass zwischen Warnemünde und Barhöft sonst keine Häfen sind, bedeutet vor allem für Wassersportler lange Etappen und im Fall etwa von Wetteränderungen oder technischen und gesundheitlichen Schwierigkeiten ein echtes Problem.

Und auch die Seenotretter sind froh über die künftige Insellösung: „Die DGzRS hatte seinerzeit immer wieder darauf hingewiesen, dass der Nothafen Darßer Ort beziehungsweise ein naher Ersatzhafen dringend erforderlich sei“, sagt Sprecherin Antke Reemts. Den Seenotrettern geht es um die Absicherung der Kadetrinne: Die verhältnismäßig schmale, aber äußerst viel befahrene Schifffahrtsstraße zwischen Deutschland und Dänemark ist ein besonders unfallträchtiges Revier.

„In den vergangenen Jahren hatte der Seenotrettungskreuzer wegen der Versandung der Zufahrt des Nothafens immer wieder zwischenzeitlich nach Barhöft ausweichen müssen, was die Anfahrt ins Revier deutlich verlängerte“, sagt Reemts.

Knapper Zeitplan

Lange war um den Inselhafen gestritten worden, die Prerower waren erst gegen den Bau, dann sehr knapp dafür. Nun aber soll es losgehen, und das wird auch Zeit: Nicht nur, weil es einfach kein Zustand ist, dass ein ausgewiesener Schutz- und Nothafen immer wieder nicht verfügbar ist, sondern vor allem, weil die Fördergelder für den neuen Hafen bis Ende 2023 abgerechnet werden müssen. Das Geld kommt aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).

Der jetzige Zeitplan ist knapp bemessen: Derzeit laufen die EU-Verfahren zur Vergabe der Bauleistungen. Doch auch wenn das Verfahren schnell durchgeführt wird, lauern noch einige andere Stolpersteine auf dem Weg zur pünktlichen Fertigstellung: „Nach den derzeitigen Planungen soll der Inselhafen Ende 2023 fertiggestellt werden. Voraussetzung dafür ist der zeitnahe erfolgreiche Abschluss des Vergabeverfahrens, eine möglichst geringe Beeinträchtigung des Zeitplans durch Lieferengpässe und eine geringe Anzahl an wetter- und schadensbedingten Ausfalltagen während der Bauzeit“, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Darßer Ort wird renaturiert

Die steigenden Baukosten und die derzeitigen Lieferengpässe betreffen auch die Infrastrukturprojekte der öffentlichen Hand, und wie schnell die Bauarbeiten für den neuen Hafen abgeschlossen werden können, hängt unter diesen Bedingungen zudem stark vom Wetter ab.

Sobald der neue Hafen fertig ist, soll der Hafen Darßer Ort, der im Naturpark Vorpommersche Boddenlandschaft liegt, renaturiert werden. Die vorhandenen Anlagen dort werden zurückgebaut. Damit endet nach jahrzehntelangem Hin und Her und Millionen Euro an Baggerkosten seine Nachrichten-Präsenz: Darßer Ort zieht sich zurück ins Private. Aber bis es so weit ist, wird sicher nochmal gebaggert.