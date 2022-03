Corona : Inzidenz überspringt Marke von 1900: 8321 Neuinfektionen

Die Corona-Infektionslage verschärft sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales 8321 nachgewiesene Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen überschritt erstmals die Marke von 1900 und erreichte 1938. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 1626,4.

Eine Folge der hohen Infektionszahlen sind Ausfälle von Mitarbeitern aufgrund von Corona-Krankheit oder Quarantäne. Personalausfälle führen beispielsweise vielerorts zu verkürzten Öffnungszeiten in Kitas. In den Schulen in MV fehlen aktuell rund 3700 Schüler. Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland mit den höchsten Infektionszahlen. Bundesweit lag di...

