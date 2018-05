Nachspiel bei Unfall nahe Röbel : Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Kameraden

Der tragische Unfall unter Alkoholeinfluss bei Röbel, nach dem Journalisten von Kameraden der Feuerwehr massiv bedroht und beschimpft wurden, beschäftigt nun die Staatsanwaltschaft.

von dibu/svz.de

07. Mai 2018, 12:54 Uhr

Die Geschehnisse rund um den tragischen Unfall am vergangenen Wochenende nahe Röbel (SVZ berichtete) werden ein juristisches Nachspiel haben. Gegen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bollewick, die Reporterin und den Videomann, die auch für unseren Verlag tätig sind, vor Ort massiv bedroht, beschimpft und eingeschüchtert haben, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Die Journalisten haben einen Anwalt eingeschaltet und Strafanzeige gestellt.

Verbale Entgleisungen und Drohanrufe bis in den frühen Morgen hinein ließen der Polizei keine andere Wahl, als einen Streifenwagen vor dem Haus zu postieren. Grund war ein Streit über die nachfolgende Berichterstattung in diesem Fall. So hieß es von der Feuerwehr vor Ort, dass es sich bei den Verunglückten um Mitglieder der Feuerwehr Bollewick handeln soll. Später dementierte die Feuerwehr eine Mitgliedschaft der verunglückten Kameraden.

Der 41-jährige Fahrer des Unfallautos hat vor Ort einen Atemalkohol von 1,23 Promille gepustet. Der 35-jährige Beifahrer erlitt schwerste Verletzungen und wird derzeit in einem Klinikum behandelt.

Eine Beamtin erklärte vor Ort, es habe Streitigkeiten auch innerhalb der Feuerwehren über den Einsatz der Journalisten gegeben. Die Reporter seien bedroht und beschimpft worden, obwohl sie von der Polizei an den Unfallort gelassen wurden und mit Fotografieren, Befragungen und Aufnahmen lediglich ihre Arbeit machten. Anschließend habe man die Journalisten telefonisch kontaktiert und weitere Drohungen ausgesprochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Heute Nachmittag soll es eine Pressemitteilung mit den neuesten Entwicklungen geben.

Auch vom zuständigen Kreisfeuerwehrverband gab es gestern eine Erklärung in der es heißt: „Die erste Vermutung, dass es sich um Mitglieder der Feuerwehr Bollewick handelte, hat sich nicht bestätigt, wie der örtliche Wehrführer versicherte. Ich bedauere die Missverständnisse, die zu der ersten Aussage geführt haben, dass es sich um Mitglieder der Feuerwehr Bollewick handelt“, sagte der zuständige Kreisbrandmeister Norbert Rieger.

Ferner teilt der Verband mit: „Auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren sind keine Maschinen und müssen solch eine Situation zunächst verarbeiten, da kann es schon mal zu Stressreaktionen kommen. Wir nehmen den Sachverhalt noch einmal zum Anlass, die Berichterstattung vom Einsatzort und den Umgang mit der Presse zu schulen. Die genauen Umstände werden durch die polizeilichen Ermittlungen untersucht.“

Laut Polizeiangaben war der Fahrer des Wagens mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die beiden Männer sollen nach Feuerwehrangaben mit der Betreuung von Kindern beim Feuerwehrtag des Amtes Röbel beauftragt gewesen sein.