Initiative aus MV : Jetzt soll der Bundesrat die Kinderstation in Parchim retten

Landesregierung beschließt Bundesratsinitiative zur besseren Finanzierung von Kinderstationen im Land

von Ingo Gräber

28. Juli 2020, 18:28 Uhr

Die Landesregierung will mit einem Antrag im Bundesrat eine bessere Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin in Mecklenburg-Vorpommern und in ganz Deutschland erreichen. Das Kabinett beschloss gestern, in dem Antrag die Bundesregierung aufzufordern, ein System für eine flächendeckende stationäre pädiatrische Versorgung außerhalb des Fallpauschalensystems zu entwickeln. Es geht um eine auskömmliche Finanzierung,die die erhöhten Qualitäts- und Personalbedarfe in der Geburtsmedizin einschließt.

Hintergrund ist die Schließung der Kinder- und Jugendheilkunde am Asklepios-Klinikum in Parchim vor gut einem Jahr. Seither versuche die Klinikleitung nach eigenen Angaben, Kinderärzte nach Parchim zu locken. Bislang erfolglos.

Dass die Kinderklinik wieder aufgemacht wird, das wollen wir auch. Der Punkt ist, dass der Ärztemangel objektiv besteht. Der macht es unheimlich schwierig, offene Stellen zu besetzen. Guido Lenz, Regionalgeschäftsführer bei Asklepios KLinik

So habe die Klinikleitung seit dem Vorjahr „keine einzige seriöse Bewerbung“ erhalten. Derzeit werde ein Chefarzt gesucht, um die für 2020 geplante Tagesklinik zu öffnen.

Inzwischen werden Zweifel laut, ob Asklepios tatsächlich eine Wiedereröffnung anstrebe, oder aus wirtschaftlichen Gründen die Kinderstation geschlossen halte. Allgemein ist bekannt, dass die Krankenhausfinanzierung durch Fallpauschalen die pädiatrische Versorgung schlechter stellt als z.B. die Altersmedizin. Das Land hatte bereits im Dezember zugesichert, eine Arztstelle für eine Tagesklinik für Kinder zu finanzieren. Eine weitere Arztstelle sowie zwei Schwestern-Stellen sollen durch Asklepios übernommen werden, so die Vereinbarung.

Es muss wieder mehr Gewicht auf die Kinder- und Jugendmedizin gelegt werden. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, ihre Behandlung benötigt wesentlich mehr Zeit. Das muss bei der Finanzierung der Krankenhäuser stärker berücksichtigt werden. Manuela Schwesig, MInisteerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Das System der Fallpauschalen habe sich in der Kinder- und Jugendmedizin nicht bewährt. Gerade im ländlichen Raum stünden die Kinderstationen der Krankenhäuser unter starkem Druck. Aber auch die Kindermedizin in großen Krankenhäusern sei durch die Kosten für Spezialbehandlungen negativ betroffen. „Wir brauchen eine flächendeckende Versorgung auch in der Kinder- und Jugendmedizin. Dazu müssen die Voraussetzungen auch finanziell geschaffen werden“, so Schwesig.

Arbeitsgruppen für alle Länder eingerichtet

Gesundheitsminister Glawe warb: „Das ist das Bohren dicker Bretter. Der Anlauf auf Bundesebene ist nötig. Kinder benötigen einen etwa 30 Prozent höheren Personalaufwand als Patienten in der Erwachsenenmedizin.“ Die Gesundheitsminister aller Länder haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um Eckpunkte für eine Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung zu erarbeiten.

Der Antrag soll in der nächsten Sitzung am 18. September in den Bundesrat eingebracht werden. Bis dahin wolle das Land in anderen Bundesländern für die Initiative werben. Foto: dpa