Bundeswettbewerb : Jugend musiziert: 68 Jugendliche qualifiziert

Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ haben sich am Wochenende in Stralsund 68 Jugendliche für das Bundesfinale im Juni in Oldenburg (Niedersachsen) qualifiziert. Beim Landeswettbewerb hatten sich 154 Teilnehmer in 109 Wertungen den Jurys gestellt, wie der Landesmusikrat am Montag mitteilte. Dabei seien insgesamt 91 Mädchen und Jungen mit einem 1. Preis ausgezeichnet worden. Allerdings fahren nicht alle zum Bundeswettbewerb, da es dort eine Mindestaltersgrenze für die Teilnahme gibt. Der Bundeswettbewerb findet vom 2. bis 6. Juni statt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.