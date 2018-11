Notschlafunterkünfte : Kälteschutz für Wohnungslose

Die großen Städte in MV haben nach eigenen Angaben genug Notschlafunterkünfte zur Verfügung für den nahenden Winter.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit halten die großen Städte im Land nach eigenen Worten genügend Plätze für wohnungslose Menschen bereit. Kein Obdachloser müsse auf der Straße übernachten, wenn er nicht wolle, erklärten verschiedene Stadtverwaltungen. Wie viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern keine feste Wohnung haben, ist noch immer unklar. Ihre Versorgung ist Aufgabe der Kommunen, die jedoch nicht verpflichtet sind, Statistiken zu führen, so ein Sprecher des Sozialministeriums.

Die jüngsten Zahlen stammen von März 2017. Damals zählten die Kreise 144 Menschen ohne festen Wohnsitz. Allerdings hatten Rostock und der Kreis Mecklenburgische Seenplatte keine Zahlen geliefert. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hatte daraufhin im Bund eine Initiative für die Einführung einer deutschlandweiten Wohnungsnotfallstatistik gestartet. Derzeit arbeite das zuständige Bundessozialministerium an einem Gesetzesentwurf, sagte der Sprecher.

Allein in Rostock geht Ingrid Ladenthin, Sozialarbeiterin bei der Obdachlosenhilfe Rostock, von bis zu 400 Betroffenen aus. Es gebe eine Dunkelziffer, etwa von Menschen, die bei Freunden oder Bekannten unterkommen. Nur deshalb gebe es im Winter genügend Plätze in den Unterkünften, sagt Ladenthin. „Sonst wäre es ein bisschen eng.“ Ihr Verein betreut etwa 100 bis 150 Menschen in Unterkünften und mit dem Kältebus.„Die Biografien derer, mit denen ich arbeite, haben sich kaum verändert“, sagte sie. Viele Betroffene hätten früher im Berufsleben gestanden und hätten irgendwann – „durch die Umstände“ – den Anschluss verloren. Jüngere hätten ihre Wohnung häufig durch Trennungen oder Kündigungen etwa wegen Ruhestörungen oder Freiheitsstrafen verloren. „Es ist unwahrscheinlich schwer, die Füße aus dieser Schleife rauszubekommen, jedenfalls ohne Hilfe.“

In den großen Städten des Landes stehen für den Winter genügend Plätze für Obdachlose zur Verfügung, teilen die Verwaltungen unisono mit. „Jeder, der Hilfe beantragt, bekommt eine Unterkunft“, sagt etwa der Sprecher der Stadt Wismar.

In Neubrandenburg würden die Übernachtungsplätze in den kalten Monaten um Aufenthaltsräume erweitert, damit die Menschen auch tagsüber drinnen bleiben könnten, erklärte die Stadtsprecherin. Zwar müsse auch in Rostock theoretisch niemand im Winter auf der Straße übernachten, doch die Hürden für die Notunterkünfte seien zu hoch, sagt Ladenthin. „Gut wären Stellen, die man aufsuchen kann, ohne beim Sozialamt vorstellig zu werden.“ Sie wolle Kirchen in der Stadt ansprechen, ob diese ihre Türen öffnen würden.