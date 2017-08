Abgeordnete im Landtag schulden Fiskus Tausende : Kein Platz für Steuerbetrüger

„Wenn Abgeordnete Steuerschulden haben, dann müssen sie diese selbstredend wie jede andere Person auch begleichen. Es ist aber nicht Angelegenheit der Fraktion herauszufinden, um wen es sich handelt oder welcher Fraktion diese Person angehört. Steuerangelegenheiten liegen in der persönlichen Verantwortung einer und eines jeden Einzelnen. Eine Pfändung des Einkommens der Abgeordneten verbietet in MV die Verfassung. Diese Regelung sollte aus unserer Sicht auf den Prüfstand. Hier ist zwischen Unabhängigkeit des Mandats und Steuergerechtigkeit sorgsam abzuwägen.“

Peter Ritter, Parl. Geschäftsführer Linksfraktion



„Das Schreiben des Finanzministeriums an die Landtagsverwaltung liegt uns nicht vor. Uns sind die Namen der säumigen Abgeordneten nicht bekannt. Insofern wissen wir auch nicht, welche Fraktionen betroffen sind. Ganz unabhängig von der Frage, ob die Schulden pfändbar sind oder nicht, erwarten wir von Mitgliedern des Landtages, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Steuern, wie jeder Bürger auch, bezahlen.“

Torsten Renz, Parl. Geschäftsführer CDU-Fraktion „Ob Abgeordnete meiner Fraktion betroffen sind, weiß ich nicht. Es gilt das Steuergeheimnis und keiner unserer Abgeordneten ist bisher zu mir gekommen, um mir von etwaigen Steuerschulden zu berichten. Aber ich bin sehr daran interessiert zu erfahren, ob die SPD-Fraktion betroffen ist. An Politiker werden nun mal besondere Ansprüche gestellt, denen sie auch gerecht werden müssen. Leider sieht das Abgeordnetengesetz es bisher nicht vor, dass Diäten in Teilen pfändbar sind. Das ist ein unzeitgemäßes Privileg. Wir sollten es – erst recht vor dem Hintergrund der aktuellen Fälle – ebenso abschaffen, wie das in anderen Bundesländern bereits geschehen ist.“

Thomas Krüger, Vorsitzender der SPD-Fraktion „Die AfD-Fraktion geht davon aus, dass die Abgeordneten ihren privaten Verpflichtungen nachkommen. Weitere Auskünfte können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erteilt werden. Die AfD-Fraktion setzt sich dafür ein, das Abgeordnetengesetz so zu ändern, dass alle Privilegien der Abgeordneten abgeschafft werden und sie endlich den Bürgern rechtlich gleichgestellt sind.“

Henning Hoffgard, Sprecher der AfD-Fraktion