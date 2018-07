Rehabilierter Chef der Rostocker Unimedizin : Keine Rücksicht auf öffentliche Erwartungen

Die Universitätsmedizin Rostock hat ab Montag ihren Ärztlichen Direktor zwar wieder, ganz ohne Blessuren kommt er jedoch nicht zurück ins Amt

von svz.de

20. Juli 2018, 21:26 Uhr

Nach der Wiedereinsetzung des suspendierten Vorstandschefs der Universitätsmedizin Rostock, Prof. Christian Schmidt, zumindest in sein Amt als Ärztlicher Vorstand hält ihn sein Kölner Anwalt Rolf Bietmann für „vollständig rehabilitiert“. Mit dem UMR-Aufsichtsratsvorsitzenden, Bildungsstaatssekretär Sebastian Schröder (SPD), sprach Michael Seidel:

Herr Staatssekretär, die Entscheidung des Aufsichtsrats wirkt nicht wie eine Rehabilitation erster Klasse?

Uns ging es darum zu prüfen, ob das Vertrauensverhältnis zu Herrn Schmidt so ist, dass wir weiter miteinander arbeiten können. Darauf lautet die Antwort eindeutig: Ja. Allerdings ist es schon so, dass es gewisse Regelverstöße gab, die noch endgültig aufgeklärt werden müssen. Diese abschließende Prüfung kann Herr Schmidt in aller Gelassenheit abwarten.

Rechnen Sie trotz dieser Einigung mit Schadenersatzklagen, etwa wegen Rufschädigung?

Wir haben alles gemacht, was notwendig war, um sorgfältig alle Vorwürfe zu prüfen, haben aber nie auch nur ansatzweise Anlass für eine Vorverurteilung gegeben, als dass man daraus noch Ansprüche ableiten könnte.

Auch regierungsintern gab es uns gegenüber Unbehagen über die Länge der Prüfung. Sie seien auf Tauchstation, hieß es.

Wir können keine Rücksicht auf öffentliche Erwartungen nehmen. Ich habe aus der Landesregierung keine Kritik vernommen.

Warum war angesichts der dürftigen Indizienlage überhaupt eine Freistellung nötig?

Wir waren in der Pflicht, alles in Rede stehende sorgfältig zu prüfen. Im Zeitpunkt der Entscheidung waren das durchaus ernstzunehmende Vorwürfe. Da war es auch aus Gründen der Unbefangenheit geboten, Herrn Schmidt vorläufig freizustellen. Auch dazu gab es im Aufsichtsrat seinerzeit keinerlei Widerspruch.

Die Entscheidung So begründete der Aufsichtsrat die Wiedereinsetzung: „Gegen Prof. Schmidt bestand der Verdacht, gravierende, eventuell strafrechtlich relevante Verstöße u.a. im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten begangen zu haben. Den Vorwürfen ist der Aufsichtsrat konsequent nachgegangen. ... Insbesondere haben sich strafrechtliche Vorwürfe im Zuge der dienstrechtlichen Überprüfungen nicht erhärtet. Soweit Verstöße gegen einzelne Dienst-vorschriften in Rede standen, rechtfertigen diese eine fristlose Kündigung nicht. Der Aufsichtsrat erwartet von Schmidt absolute Regeltreue bei der künftigen Ausübung seiner Tätigkeit. ... Es wurde gemeinsam vereinbart, dass Schmidt sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zum Ende der Untersuchung ruhen lässt, um eine objektive Aufklärung in der UMR zu ermöglichen. Das Amt als Ärztlicher Vorstand bleibt davon unberührt. ... Schröder sieht das Vertrauensverhältnis des Aufsichtsrats zu Schmidt zwar merklich belastet, richtet den Blick aber auch nach vorn: „... Ich gehe davon aus, dass sich alle Beteiligten intensiv darum bemühen, wieder eine gemeinsame Basis zu schaffen, um die Zusammenarbeit im Sinne des Unternehmens, der Beschäftigten und der Patienten fortzuführen.“ Quelle: PI des AR UMR