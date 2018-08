Nordkirche : Kirchenasyl für 35 Flüchtlinge in MV

Landeskirchen schützen Asylsuchende vor der Abschiebung.

von roll

22. August 2018, 20:55 Uhr

Die Nordkirche gewährt zurzeit 35 von der Abschiebung bedrohten Flüchtlingen Kirchenasyl in MV, wie die Bischofskanzlei am Mittwoch unserer Zeitung mitteilte. Kirchenasyl gewährt wird grundsätzlich jenen Menschen, deren Leib und Leben durch eine Abschiebung bedroht wäre oder die nicht hinnehmbare soziale und psychische Härten ertragen müssten. Ziel ist, dass die Flüchtlinge doch ein Bleiberecht in Deutschland erlangen. Durch den Aufenthalt in kirchlichen Räumen sind sie weitgehend vor einem Zugriff der Polizei geschützt.

Ende 2017 hatten 41 Ausländer den Schutz der Kirche in MV beansprucht. Laut einer Auflistung des Innenministerium stammten die meisten Menschen im Kirchenasyl aus dem Iran (20), Afghanistan (6) Albanien, Ukraine und Eritrea (jeweils 4).

