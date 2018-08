Festspiele MV : Klassik, Krebse und Konzerte

Das Sommerwetter unterstützt die Festspiele MV, denn viele Konzerte waren schon ausverkauft.

von Frank Pfaff

06. August 2018, 05:00 Uhr

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern steuern in diesem Jahr erneut auf einen Besucherrekord zu. In der ersten Hälfte der dreimonatigen Festspiel-Saison kamen nach Angaben der Veranstalter 42 000 Besucher und damit gut 1000 mehr als im gleichen Zeitraum des bisherigen – verregneten – Rekordjahres 2017. „Dieser Sommer spielt uns in die Hände“, sagte Intendant Markus Fein am Sonnabend am Rande des traditionellen Krebsessens auf Schloss Ulrichshusen bei Waren.

Mit dieser musikalisch-kulinarischen Veranstaltung bedanken sich die Festspiele alljährlich bei Sponsoren und Förderern, deren Unterstützung nach den Worten Feins ein Grundstein für den Erfolg des Festivals ist. Zu 90 Prozent deckten die Festspiele ihren Etat aus Kartenerlös und Sponsorengeldern, den Rest steure das Land bei. Kaum ein anderes Klassikfestival erreiche eine solch hohe Eigenquote. Laut Fein waren 51 der bislang etwa 80 Konzerte ausverkauft. Und auch für eine Vielzahl der noch bis Mitte September folgenden Veranstaltungen gebe es keine Karten mehr.

„Für die Musiker ist es ein Genuss, vor ausverkauftem Haus zu spielen. Und es ist zu spüren, dass sich das Publikum wohl fühlt. Wir freuen uns, dass das Programm des Festspielsommers bei den Besuchern so großen Zuspruch findet“, betonte Fein. Dazu hätten bewährte Formate wie der „Jahrmarkt der Sensationen“ ebenso beigetragen, wie das neue Angebot „2 x Hören“, bei dem in kurzer Folge unterschiedliche Ensembles das gleiche Werk in unterschiedlicher Instrumentation spielten. Die Festspiele MV zählen mit jährlich rund 80 000 Gästen zu den drei größten Klassikfestivals in Deutschland. In dieser Saison bieten sie 150 Veranstaltungen an 87 Spielorten. Mit dem zweitägigen Kleinkunstfest in Ludwigslust und dem großen Open-Air-Konzert im Schlosspark von Bothmer bei Klütz stehen noch zwei beliebte Veranstaltungen auf dem Programm.

Nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sind die Festspiele ein Beispiel erfolgreicher Gemeinschaftsarbeit und ein wichtiger Werbeträger für MV. „Das Festival strahlt in das Land hinein und weit über die Landesgrenzen hinaus“, betonte die Regierungschefin, die mit Ehemann und Tochter zum Konzert in die Festspielscheune gekommen war. Vor den rund 500 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft hatten Nils Mönkemeyer (Bratsche), Maximilian Hornung (Cello) und William Youn (Klavier) Werke von Beethoven, Sandré und Brahms gespielt. Zu den bisherigen Höhepunkten der Saison zählt Fein unter anderem das Konzert mit Max Raabe und dem Palast Orchester vor 3000 Besuchern im Schlosspark von Göhren-Lebbin bei Waren und das Gastspiel des Geigers Christian Tetzlaff mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden in der Reithalle von Redefin.

In Rostock wird es am 7. September zum 800-jährigen Stadtjubiläum ein großes Wandelkonzert geben. Den Schlusspunkt hinter die Sommer-Saison setzen am 16. September der Pianist Igor Levit und die NDR Radiophilharmonie in der Georgen-Kirche in Wismar.