Wahl des Kreistages Nordwestmecklenburg : Klatsche für die Volksparteien

Bei den Wahlen zum Kreistag müssen vor allem CDU und SPD heftige Verluste verkraften. AfD und Grüne legen in Wählergunst zu

von Holger Glaner

27. Mai 2019, 00:05 Uhr

Verluste für die Etablierten, teils große Gewinne für die im Aufwind befindlichen Grünen und die Alternative für Deutschland (AfD). Nordwestmecklenburg hat gewählt und den Volksparteien CDU und SPD eine schallende Ohrfeige verpasst. Die Wahlbeteiligung zwischen Schaalsee und Insel Poel lag am Mega-Wahlsonntag 2019 bei 49,8 Prozent. Vor fünf Jahren fanden 48,4 Prozent der wahlberechtigten Nordwestmecklenburger den Weg an die Wahlurne.

Bereits am Vormittag bildeten sich am Sonntag Warteschlangen in den Wahllokalen des Nordwestkreises. Wartezeiten zur Stimmabgabe bis zu einer halben Stunde waren dabei durchaus keine Seltenheit. Europawahl, Kreistag, Gemeindevertretung, Bürgermeister. In dieser Reihenfolge wurden bis spät in die Nacht die Stimmen ausgezählt. Vor allem die Gesichter von SPD- und CDU-Kandidaten für den Kreistag von Nordwestmecklenburg wurden im Laufe des Abends immer länger. Zwar bleiben die Christdemokraten einerseits mit 23,2 Prozent Wählerstimmen stärkste Fraktion im Kreistag, doch andererseits muss die CDU Verluste von 5,4 Prozent verkraften. Ähnlich schlimm sieht es bei den Sozialdemokraten aus. Nur 21,2 Prozent der Wählerstimmen bedeuten gleichzeitig einen Verlust von 3,7 Prozent.

Der große Wahlgewinner hingegen ist die AfD. Sie klettert in der Wählergunst auf 13,6 Prozent (plus 8,8 Prozent). Die Grünen freuen sich über 8,9 Prozent der Wählerstimmen (plus 3,6).

Die Ergebnisse der Kreistagswahl nach Auszählung von 133 von insgesamt 177 Wahlbezirken: CDU (23,2 Prozent), SPD (21,2) Linke (16), AfD (13,6), Grüne (8,9), FDP (4,2), LUL (6,2), Freie Wähler (1,8), Piraten (1,4), NPD (1,5).

Kommentar von Holger Glaner: Alles halb so wild, oder? Jeder Kreistag bekommt die Besetzung, die er verdient. Und wenn die etablierten Parteien sich in Sicherheit wiegen, sie oder deren Kandidaten im Wahlkampf kaum in Erscheinung treten oder aber nichts Wesentliches zu sagen haben, müssen sie sich nicht wundern. Da hilft es auch nicht, ein zuvor bewusst ins Abseits geschobenes Gesundheitsmobil wieder auf die Straße bringen zu wollen. Und dass plötzlich durch die Bank alle Parteien zum Klimaretter mutieren, glaubt auch niemand. Und dann noch etwas: Warum kümmert sich niemand um die Interessen junger Wähler? Zwar haben sich die Parteien im Nordwesten personell verjüngt, programmatisch macht sich das aber nicht bemerkbar. Doch halb so wild: Schon in fünf Jahren können wir ja einen neuen Kreistag wählen.