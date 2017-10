Umweltausgleich : Künstliche Riffe entstehen vor Stralsund

vergrößern 1 von 4 Foto: Stefan Sauer 1 von 4







von Martina Rathke

erstellt am 11.Okt.2017 | 14:15 Uhr

Im Strelasund vor der Hansestadt Stralsund haben die Arbeiten für den Bau von zwei künstlichen Riffen begonnen. Diese sind als Umweltausgleich für die etwa 7, 4 Millionen Euro teure Umgestaltung der Ostmole geplant, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Dazu werden zwei kreisrunde Beton-Senkkästen abgebrochen und der Stahl entfernt. Das Abbruchmaterial wird dann für die Modellierung der Riffe verwendet. Die Senkkästen wurden nach Angaben der Stadt in den 1970er und 1980er Jahren in den Strelasund gebracht und dienten einst als Anlegeplätze für Baustoffschiffe.