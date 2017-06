Biennale of Art Craft : Kunst zwischen Mecklenburg und Bornholm

vergrößern 1 von 2 Foto: Justine Hoegh 1 von 2

Kunst und Handwerk, vereint in Gegenständen, die gleichermaßen Ästhetik und Nutzwert besitzen: Wie groß dieser Spielraum ist, zeigt ab heute die erste „Biennale of Art Craft“ auf dem Rothener Hof bei Sternberg. 24 Kunsthandwerker aus Mecklenburg-Vorpommern und von der dänischen Insel Bornholm werden im Ausstellungsraum des Vereinsgebäudes ihre Arbeiten präsentieren und in einen Dialog treten: untereinander und mit den Besuchern.

Ein solcher Austausch ist dem Landesverband Kunsthandwerk Mecklenburg-Vorpommern, der hinter der Ausstellung steht, wichtig. „Gleichzeitig wollen wir zeigen, was wir können“, sagt Vorsitzende Takwe Kaenders, die zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Ralf Eggert die Biennale des Kunsthandwerks 2017 kuratiert hat.

Die Leistungsschau soll künftig alle zwei Jahre an wechselnden Orten stattfinden und an die Tradition der Triennale des norddeutschen Kunsthandwerks anknüpfen, an der sich der 1991 gegründete Kunsthandwerkerverband MV in der Vergangenheit regelmäßig beteiligt hatte.

Zu sehen sind u. a. Objekte aus Glas, dazu Schmuck, Töpferwaren und Metall. Besonders die dänischen Gäste werden eine große Auswahl von Glaskunst mitbringen, die typisch für Skandinavien ist. Bildhauerin Takwe Kaenders hat große Erwartungen an die Ausstellung: „Ich hoffe sehr, dass wir sichtbar machen, dass die Grenzen zwischen Kunsthandwerk und Kunst fließend sind“, sagt sie. Ulrike Steinhöfel und Johannes Mann, Kat und Alexander von Stenglin, Regina Kaufmann und Birke Kästner, Anna Silberstein, Takwe Kaenders und Ralf Eggert gehören zu den Ausstellern aus MV, die Arts & Crafts Association Bornholm wird durch neun Kunsthandwerker vertreten.



Die erste gute Gelegenheit, die Präsentation zu sehen, ist das Pfingstwochenende mit der Aktion „Kunst Offen“. Am Sonnabend, Sonntag und Montag ist die Ausstellung in Rothen jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Vom 6. Juni bis 2. Juli ist die Schau von 14 bis 18 Uhr zu sehen.





von Katja Haescher-Mett

erstellt am 01.Jun.2017 | 12:00 Uhr