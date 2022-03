Infektionsschutz : Land setzt mittelfristig vor allem auf die Maskenpflicht

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie will die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern ab dem 2. April vor allem auf eine Maskenpflicht in Innenräumen setzen. „Wir müssen jetzt an dieser Stellen auch lernen, mit dem Virus auch umzugehen“, sagte der Chef der Staatskanzlei in Schwerin, Patrick Dahlemann (SPD), im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstagabend in Schwerin.

Zunächst werde von Freitag an jedoch no...

