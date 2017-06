Redefin : Landgestüt braucht mehr Geld

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Lawrenz 1 von 1

„In Redefin trifft die Elbharmonie auf die Elbphilharmonie.“ Das sind solche Sätze, wie sie Till Backhaus gerne mag. Der Landwirtschaftsminister, der nicht nur Pferdenarr ist, sondern auch seinen Wahlkreis nebenan hat, prägt diese Weisheiten am laufenden Band. Was er meint: Der Geldadel aus Hamburg bringt zu den Konzerten der Festspiele MV in Redefin in schöner Regelmäßigkeit sein Erspartes auf das landeseigene Gestüt. Er, Backhaus, sei es selbst gewesen, der einst den großen Stardirigenten Kent Nagano in die große Reithalle schleppte, auf dass das ewig klamme Gestüt vom Geldsegen der Festspiele profitiere. So die Hoffnung.

Es sei hier verraten, die drei Konzerte im Jahr reichen nicht, um den Hof aus den Miesen zu bekommen. Aber die 9000 Konzertbesucher, passen gut zu den 15 000 Besuchern des internationalen CSI-Reitturniers, zu den 21 000 Besuchern der Lifestyle-Messe Lebensart, zu Hengstparaden und Reitturnieren... „100 000 Gäste jährlich“, sagt Backhaus, und korrigiert,„80 000 bis 100 000“. Er hats immer gerne ein bisschen größer.

Wo der Landwirtschaftsminster tatsächlich recht hat: Es tut sich was in Redefin. Seitdem sich das Land 1993 für das Gestüt und gegen die Privatisierung entschieden hat, kämpft Backhaus gegen die Negativschlagzeilen wegen der Dauersubventionen an. Selbst der Rechnungshof hat hier schon gerechnet. Und der Steuerzahlerbund fand hier einen Mühlstein, der dem Land am Hals hänge.

Seit 2009 hat Landesstallmeisterin Antje Kerber hier die Zügel in der Hand. Sie setzt inzwischen schon das zweite Sanierungskonzept um. Backhaus sagt „Entwicklungskonzept.“ Er ist halt ein positiver Politiker.

Kerber hat die Zahl der Mitarbeiter auf 30 und zehn Lehrlinge entwickelt – fünf Stellen wurden gestrichen. Auch die geldbringenden Deckhengste wurden auf 30 reduziert, eigentlich nur 26. Für Backhaus die „Genreserve für das Land Mecklenburg-Vorpommern“. 150 Pferde stehen insgesamt in den Ställen, darunter viele von privaten Besitzern, die ihre Tiere hier ausbilden lassen. Die Kursgebühren für Reit- und Fahrkurse erhöhte Kerber um zehn Prozent. Zunächst blieben die Teilnehmer weg – inzwischen sind die Kurse wieder gut gefüllt. Die Einnahmen des Landgestüts stiegen langsam auf 1,3 Millionen Euro – um 50 000. Was das Finanzergebnis tatsächlich bedeutet, wird erst klar, wenn man weiß, dass die in den 90er Jahren beliebten Hengstparaden nicht mehr 700 000 Euro im Jahr einspielen, sondern nur noch 300 000. Es ist eben viel los im Sommer in Mecklenburg.

Einzig der Tourismus kommt nicht voran. Was jeder Familienbetrieb auf dem Lande als erstes macht, nämlich Ferienwohnungen ausbauen, gelang trotz Sanierung und Entwicklungskonzept nicht. Der Landesbetrieb für Bau- und Liegenschaften hänge beim Ausbau des Landesstallmeisterhauses hinterher, behauptet Backhaus. Mehrausgaben für die historischen Gebäude kommen hinzu. Das Café hat wieder zugemacht. Alles in allem braucht das Gestüt in den nächsten Jahren 300 000 Euro zusätzlich.

Aber die Zuschüsse vom Land werden auch danach nicht unter 1,5 Millionen fallen. Das Landgestüt bleibt Backhaus lieb und teuer.





von Max-Stefan Koslik

erstellt am 28.Jun.2017 | 06:00 Uhr