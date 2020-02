Blauer Salon : Landwirte im Hybrid-Modus

Lebhafte Debatte im Medienhaus: Wie ackern wir künftig?

von Paul Grotenburg

26. Februar 2020, 21:34 Uhr

Ein geht um ein heikles und zuletzt viel diskutiertes Thema. Deshalb sind Stephan Renner von der Agrargenossenschaft Lübstorf und Frank Piehl, Landwirt und Vorsitzender des Bauernverbandes Parchim, schon früh ins Verlagshaus der Schweriner Volkszeitung gekommen. Sie wollen sich Plätze sichern, denn es wird voll andiesem Mittwochabend. Zu einer neuen Ausgabe des Blauen Salons der Schweriner Volkszeitung hatte Chefredakteur Michael Seidel eingeladen. Das Thema diesmal: „Wie ackern wir künftig?“ Landwirtschaft. Mehr Tierwohl. Bessere Kennzeichnung der Lebensmittel. Mehr Regionalität. Und das alles am besten zum Niedrigpreis. Themen, die viele Verbraucher fordern, die Landwirte aber meistens an den Rand der Verzweiflung bringen.

Das kennen auch Renner und Piehl. „Produkte wie Milch oder Kartoffeln werden so schlecht bezahlt, dass wir nicht wissen, wie wir von den Einnahmen Personal bezahlen sollen“, beklagt Stephan Renner. Er weiß genau, wovon er spricht: Sein Arbeitgeber musste den Milchbetrieb im November 2019 einstellen. Nach 55 Jahren. Piehl ergänzt: „Viele Leute wissen Fleisch und Milch einfach nicht mehr wertzuschätzen.“ Früher sei das anders gewesen. Heute gebe es zu viele Angebote.

Doch die schlechten Preise sind nicht das einzige Problem der Landwirte: „Wir müssen gleichzeitig immer mehr bürokratische Dinge beachten“, erklärt Piehl und trifft damit einen Nerv, den auch die Podiumsgäste beim Blauen Salon bestens kennen.

Diesmal dabei sind der Biologe und Schweriner Bündnisgrüne Arndt Müller, der konventionell ackernde Landwirt und Schweinezüchter Stefan Wille genannt Niebur aus Plate, der Geschäftsführer der Agrarproduktgesellschaft Lübesse, Rainer Mönch, sowie Biobauer und Rinderhalter Dr. Manfred Leberecht.

Unteranderem in der Kritik: Die Politik und Verwaltung. „Es entscheiden ganz häufig Personen , die absolut keine Ahnung haben, was das am Ende in der Praxis bedeutet“, findet Stefan Wille genannt Niebur.

Es wird lebhaft, teils kontrovers diskutiert. Tenor: Damit es auch in Zukunft Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern geben kann, sollten alle Beteiligten, also Politiker, konventionelle oder ökologische Landwirte, aber auch Naturschützer, Bürgerinitiativen oder der normale Einwohner von nebenan viel mehr miteinander ins Gespräch kommen. Es könne nicht nur eine Landwirtschaftsart geben. Nicht nur konventionelle und nicht nur ökologische. „Es muss eine Mischung her. Quasi ein Hybrid-Modus“, sagt Stefan Wille genannt Niebur.

Es geht nur zusammen, da sind sich alle einig. Schließlich wollen sie eigentlich das selbe: auch in Zukunft ackern und davon Leben können.