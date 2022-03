Schwerin : Lenin-Denkmal beschmiert: Staatsschutz ermittelt

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Schwerin ermittelt nach Schmierereien in Schwerin und Boizenburg. In beiden Fällen werde wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Volksverhetzung ermittelt, teilte die Polizeiinspektion Rostock am Mittwoch mit.

Demnach wurde am Dienstagabend das Lenin-Denkmal in Schwerin unter anderem mit einem Hakenkreuz beschmiert. Am Vortag hatten Beamte der Polizei zufolge an der B5 neben Schriftzügen an zwei Überführungen auch mehrere russische Flaggen entdeckt, hieß es weiter. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise auf die Täter....

