Leserreise ins politische Berlin

Unser Verlag bietet erstmals einen exklusiven Blick hinter die Kulissen an

von MENZ

15. August 2019, 20:00 Uhr

Einmal hinter die Kulissen des politischen Berlins blicken: Diese exklusive Reise bietet unser Verlag erstmals unseren Lesern vom 17. bis zum 20. Oktober 2019 an. Die vier Tage in Berlin Mitte werden vollgepackt sein mit politischen Einblicken, Hintergrundgesprächen mit bekannten Akteuren und Besuchen. Eine Politikredakteurin unseres Medienverbundes begleitet die Reisegruppe. Außerdem wird unser Chefredakteur Michael Seidel die Leser vor Ort begrüßen.

Besucht werden unter anderem der Bundestag, die „Ständige Vertretung“, die Bundespressekonferenz, das Bundesfinanzministerium, die Botschaft der Russischen Föderation, das Stasi-Museum sowie die Talkshow von Maybrit Illner. Zudem gibt es eine Stadtrundfahrt und eine lobbykritische Stadtführung.

Wie arbeitet eigentlich ein Karikaturist? Das wird Roland Regge-Schulz alias Mario Lars der Reisegruppe zeigen. Die Teilnehmer sind auch dabei, wenn Gregor Gysi auf den Kabarettisten Mathias Richling trifft.

Eine telefonische Beratung und Buchung ist möglich unter (0385) 63 784 394 (Mo. bis Do. von 8 bis 18 Uhr und Fr. 8 bis 16 Uhr) oder per Mail an leserreisen@medienhausnord.de sowie im Kundencenter Ihrer Zeitung. Der Reisepreis (u.a. für 4-Sterne-Hotel, Busfahrt, Programm, mehrere Mahlzeiten) beträgt 629 Euro.

