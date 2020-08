Banzkow : Linke im Rendezvous mit Manuela Schwesig

Ministerpräsidentin besucht die Klausurtagung der Linken in Banzkow

06. August 2020, 19:00 Uhr

Flirten da zwei Neuverliebte? Erst besucht SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Donnerstag auf Einladung der Opposition erstmals die Klausurtagung der Linksfraktion in Banzkow. Dann werden Schreiben versandt, auf denen nur noch die Rosen fehlen. Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg: „Wir freuen uns, dass Manuela Schwesig unserer Einladung gefolgt ist und Schwerpunkte der Arbeit der Landesregierung kurz vorgestellt hat. ... Die offen und konstruktiv geführte Debatte ist für uns eine Bestätigung, in der Regierungskritik nicht nachzulassen und gleichzeitig in einem vertrauensvollen Austausch mit der Ministerpräsidentin zu bleiben.“

Schwesig ließ sich aber auch nicht lumpen: „Es ist mir wichtig, dass wir gerade in Krisenzeiten in engem Austausch mit der Fraktion stehen. Die Linke hat sich in den letzten Wochen an vielen Stellen sehr konstruktiv in die Corona-Beratungen eingebracht. ... Ich habe dafür geworben, dass dies auch in den kommenden Monaten so bleibt.“ Bald sind Landtagswahlen.

Liebevollen Tadel hat es aber offenbar auch gegeben: „Kritisch wurde die Situation beim Verfassungsschutz hinterfragt. Auch die unbefriedigende Lage in den Krankenhäusern und die zunehmende Kinderarmut wurden kritisiert. Die Einführung des Azubi-Tickets wurde angemahnt“, schimpfte Oldenburg. Ein bisschen.