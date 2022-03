Mecklenburg-vorpommern : Linken-Parteitag in Rostock: Wahl von neuer Parteispitze

Die Linken in Mecklenburg-Vorpommern bekommen neue Parteichefs. Sie sollen auf einem Parteitag gewählt werden, der am heutigen Samstag um 09.00 Uhr in der Rostocker Stadthalle beginnt. Als Favoriten für die zweiköpfige Parteispitze gelten der 62-jährige Peter Ritter und die 21-jährige Vanessa Müller. Während Ritter mit seinen Wurzeln in der DDR als Urgestein der Partei gilt, tritt die Politik-Studentin Müller zum ersten Mal auf großer Bühne in Erscheinung. Als weiterer Kandidat steht der Schweriner Torsten Skott zur Wahl, er hat jedoch laut Insidern wenige Erfolgsaussichten. Die bisherigen Parteichefs Torsten Koplin und Wenke Brüdgam treten nicht mehr an.

Ein erster Schwerpunkt des Parteitags wird jedoch die Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine sein, wie die Vorsitzende der Linken-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft, Eva-Maria Kröger, sagte. Zum Parteitag werden auch die Fraktionschefs im Bundestag, Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch, erwartet. Bartsch hat seinen Wahlkreis in Rostock....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.