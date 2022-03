Nordwestmecklenburg : Lkw-Hänger mit 25 Tonnen Kunststoff brennt: A20-Sperrung

Ein brennender mit Kunststoffgranulat beladener Lkw-Anhänger hat für eine knapp zehnstündige Sperrung der Autobahn 20 in Richtung Lübeck gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Montag am Kreuz Wismar-Mitte. Der 33-jährige Lkw-Fahrer habe den Qualm bemerkt und den Sattelzuganhänger gerade noch auf dem Standstreifen abkoppeln und abstellen können. „Der Mann war sehr umsichtig“, sagte der Sprecher.

Danach verbrannten die geladenen 25 Ton...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.