Vorpommern-Greifswald : Männer verursachen mit Feuertonne Waldbrand: Ermittlungen

Ein Feuer in einer Blechtonne hat in Lühmannsdorf (Vorpommern-Greifswald) einen Flächenbrand und polizeiliche Ermittlungen ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, geriet am Montag durch Funkenflug erst ein etwa 20 Meter langer Holzschuppen, dann eine Wiese und anschließend noch ein Waldstück in Brand. Mehrere Feuerwehren mit etwa 50 Einsatzkräften mussten ausrücken, um die Flammen einzudämmen. Etwa ein Hektar Wald brannte nieder. Der Sachschaden wird auf mehr als 10 000 Euro geschätzt.

