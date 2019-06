Prozess in Dresden : Malchower wegen Kindesmissbrauchs zu Haftstrafe verurteilt

Die mitangeklagte Ex-Freundin und Mutter zweier Opfer sprach die Kammer wegen Beihilfe schuldig und verhängte zwei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe.

von svz.de

21. Juni 2019, 16:41 Uhr

Das Landgericht Dresden hat den Malchower Daniel P. wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter ordneten zudem am Freitag Sicherungsverwahrung gegen den einschlägig vorbestraften 35-Jährigen an. Die mitangeklagte Ex-Freundin Christin I. und Mutter zweier Opfer sprach die Kammer wegen Beihilfe schuldig und verhängte zwei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe. Der Malchower hatte zugegeben, über eine Dating-Plattform gezielt Kontakt zu alleinerziehenden Müttern in Sachsen aufgenommen zu haben, um sich an deren Töchtern zu vergehen. Die Frau gestand, ihm auf Wunsch kinderpornografische Fotos und Videos ihrer damals ein und vier Jahre alten Töchter geschickt und sie auf den Missbrauch vorbereitet zu haben. Im Prozess ging es um insgesamt zehn Taten, von denen drei leichtere Fälle eine Siebenjährige aus Chemnitz betreffen.

Daniel P. wurde Ende Oktober 2018 gefasst

Bei dem Angeklagten geht es insgesamt um zehn Taten, von denen drei leichtere Fälle eine Siebenjährige aus Chemnitz betreffen. Er und die Mitangeklagte hatten die Vorwürfe vor Gericht zugegeben.

Der Fall hatte für Aufregung gesorgt, weil ein Amtsgericht in Mecklenburg-Vorpommern den Mann erst kurz zuvor wegen Kindesmissbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt hatte. Er blieb auf freiem Fuß, weil der Richterspruch noch nicht rechtskräftig war. Besonders perfide: Daniel P. habe schon neue Taten verübt, als er noch in Waren vor Gericht stand.

