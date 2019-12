Landgericht Neubrandenburg : Mann mit Flasche ertränkt: Mordprozess gegen Vater und Sohn

Ende Juni wurden Polizisten in Malchin zu einem Einsatz gerufen, der nach Sachbeschädigung klang. Sie fanden erst demolierte Autos und wurden bedroht. Dann gab es auch eine Leiche. Nun stehen Vater und Sohn wegen Mordes vor Gericht.

Winfried Wagner

05. Dezember 2019, 09:03 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt heute ab 14.00 Uhr ein Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen einen Vater und seinen Sohn. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, einen 61 Jahre alten Bekannten Ende Juni in Malchin im Streit schwer misshandelt und mit einer Wasserflasche ertränkt zu haben.

Dabei soll der Sohn auf Anordnung des Vaters dem Opfer die gefüllte Flasche in den Mund gepresst und dessen Nase zugehalten haben, wie aus Ermittlungen hervorging. Das Opfer soll sich bei dem 39 Jahre alten Vater zuvor über Lärm bei dessen privater Feier im Hinterhof des Wohnhauses beschwert haben.

Polizisten mit Schaufel, Messer und einem Fleischerbeil bedroht

Die Leiche des Opfers war damals erst im Anschluss an einen Polizeieinsatz wegen mehrerer demolierter Autos gefunden worden. Der Vorfall ereignete sich an einem Freitagabend. Dabei wurden die Polizisten vor dem Haus zuerst von dem Vater mit Schaufel, Messer und einem Fleischerbeil bedroht. Der Mann soll in seiner Rage vorher neun Autos demoliert haben. Erst nach mehreren Warnschüssen ließen sich der Malchiner und sein 16-jähriger Sohn festnehmen.

Leiche zufällig auf dem Hinterhof entdeckt

Nach der Festnahme gingen die Beamten in den Hinterhof, wo sie schließlich die Leiche des 61-Jährigen entdeckten. Dem Vater wird neben Mord auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Für den Prozess sind mindestens drei Verhandlungstage angesetzt. Geladen sind mehrere Zeugen sowie drei Gutachter, darunter eine Gerichtsmedizinerin und ein Psychiater. Die Beschuldigten sollen bei den Ermittlungen bisher keine Angaben gemacht haben, hieß es. Ihnen drohen bei einer Verurteilung wegen Mordes jeweils lebenslängliche Haftstrafen.