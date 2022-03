Gerichtsverfahren : Mann soll Frau angezündet haben: Prozessbeginn

Er soll eine Frau misshandelt und sie dann in Brand gesetzt haben: Wegen versuchten Mordes muss sich ein Mann ab Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 56-jährige Polizist sich im Oktober 2021 in einer Wohnung in Neubrandenburg mit der 33-jährigen Frau um die Vaterschaft für ein Baby gestritten haben. Dabei habe er erst die 69-jährige Mutter der Frau bewusstlos geschlagen, dann die 33-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, sie mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesteckt. Anschließend sei er geflüchtet.

Nachbarn retteten den beiden Frauen und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.