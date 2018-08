Robben und Schweinswale : Massensterben an der Ostseeküste

Die Tiere sind wahrscheinlich als Beifang im Meer ertrunken, so Dr. Timo Moritz vom Deutschen Meeresmuseum Stralsund

von Luise Schendel

02. August 2018, 11:59 Uhr

Erst im Juni sorgte der Fund eines jungen Buckelwalweibchens vor Graal-Müritz für Aufsehen. Damals gelangte der Kadaver des großen Tieres zur Untersuchung in das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund, um den Körper zu obduzieren und Gewebeproben zu entnehmen. Doch der Befund der toxikologischen Untersuchung steht noch immer aus, wie Fachbereichsleiter Timo Moritz vom Meeresmuseum mitteilte.

Grund sei ein ungewöhnlich hohes Aufkommen von toten Robben und Schweinswalen entlang der gesamten deutschen Ostseeküste, mit der sich die Forschungseinrichtung konfrontiert sehe. "Dass sich bei den in diesem Jahr gestiegenen Robbenbeständen auch eine höhere Zahl an Totfunden abzeichnet, kann man sich noch irgendwie erklären", sagt Moritz. "Da haben wir schon einmal 40 bis 60 Kadaver im Jahr." Doch vor allem die außergewöhnlich hohe Zahl an toten Schweinswalen gibt den Forschern Rätsel auf. "Wir haben allein in der ersten Jahreshälfte fast 100 Schweinswale hier gehabt. Das ist schon jetzt mehr als im gesamten letzten Jahr".

Die Kadaver müssten nun in Stralsund untersucht werden, um die Todesursache herauszufinden. Zwar kämen viele Gründe für das massenhafte Sterben in Frage, doch eine Tendenz zeichne sich mittlerweile ab. "Die Tiere sind wahrscheinlich nicht an verschluckten Plastikteilen gestorben, verhungert oder an Überhitzung verendet", so Timo Moritz. Auch äußere Verletzungen kämen nur sehr selten vor. Stattdessen werde es immer wahrscheinlicher, dass die Robben und Schweinswale als Beifang in Fischernetzen gelandet seien und dort erstickten. "Das ist mutmaßlich der Grund. Und natürlich kommt kein Fischer zu uns und übergibt uns seinen toten Beifang. Wir erhalten unsere Informationen fast ausschließlich von Touristen, die uns die Funde über unsere App OstSeeTiere melden oder direkt anrufen."

Bis die Zahl der Todesfälle vor der deutschen Ostseeküste wieder sinkt, wird auch die toxikologische Untersuchung des jungen Buckewalweibchens von Graal-Müritz und damit eine endgültige Klärung seiner Todesumstände noch warten müssen.