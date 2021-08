Wallstraße Schwerin : Brückenschlag mit Hindernissen

Bei der Querung der Bahnstrecke in der Wallstraße wurde im Laufe der Zeit immer wieder nachgebessert

Wieder eine Baustelle in Schwerin! Nicht nur die Rogahner Straße. Nein, jetzt auch noch die Brücke über die Eisenbahn in der Wallstraße! Die Eisenbahnbrücke in der Wallstraße wird abgerissen – ein Grund, sich mit ihren Vorgängern zu beschäftigen. Mehr zur Baustelle in der Wallstraße: Fahrt in die Innenstadt wird zur Geduldsprobe in Schwerin Zufahrte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.