Wilhelm Paul Krahnstöver : Von der Warnow an den Arno

Der Rostocker Kapitänssohn Wilhelm Paul Krahnstöver machte international Karriere

Er war ein echter Weltbürger: Wilhelm Paul Krahnstöver, 1831 als Sohn eines Rostocker Kapitäns geboren, fuhr auf der Ostindienroute, nahm die englische Staatsbürgerschaft an und lebte schließlich in Italien. Wer ebnete ihm den Weg von der Warnow in die weite Welt? Sicher waren es auch die guten Beziehungen seiner Eltern: Vater Gottfried hatte dank der ...

