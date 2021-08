Bürgermeister Johannes Schwartz in Parchim : Wenn Neid und Missgunst regieren

Parchimer Bürgermeister Johannes Schwartz sah sich im 17. Jahrhundert vielen Angriffen ausgesetzt

Der Parchimer Johannes Schwartz lebte im 16. und 17. Jahrhundert – und beschäftigte noch im 20. Jahrhundert die Historiker. Was war das Besondere an diesem Mann, dass die Nachwelt an ihm Interesse nahm? Er war Politiker – Parchimer Bürgermeister – und seine Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie Neid, Missgunst und Kränkung zu einem jahrelangen erbitte...

