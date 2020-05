Horror-Camps in Griechenland : Mecklenburg-Vorpommern nimmt vorerst kein Flüchtlingskind auf

Die 47 Minderjährigen aus den Katastrophen-Lagern in Griechenland werden jetzt auf neun Bundesländer aufgeteilt

05. Mai 2020, 16:00 Uhr

Von den 47 unbegleiteten Kindern und Jugendlichen aus den griechischen Lagern nimmt Mecklenburg-Vorpommern nicht eines auf. Das bestätigte am Dienstag der Sprecher des zuständigen Sozialministeriums, Alexander Kujat, in Schwerin. Insgesamt sind es neun Bundesländer, die den geretteten Minderjährigen eine neue Heimstatt bieten. Als einziges ostdeutsches Bundesland nimmt Sachsen-Anhalt zwei Kinder auf.

Laut Kujat weigert sich aber Mecklenburg-Vorpommern keinesfalls, sich solidarisch zu beteiligen. Der Aufteilungsschlüssel habe andere Gründe – Familienzusammenführung oder auch eine nötige medizinische Versorgung. „Mecklenburg-Vorpommern ist grundsätzlich bereit, unbegleitete Kinder und Jugendliche aufzunehmen, wenn weitere kommen.“ Das habe Ministerin Stefanie Drese (SPD) auch während der Landtagssitzung im März deutlich gemacht. Zuvor hatte die oppositionelle Linksfraktion immer wieder gefordert, den Mädchen und Jungen zu helfen, die in den griechischen Lagern unter katastrophalen Bedingungen leben müssen.

Nach langem Tauziehen und Zögern holte dann Deutschland vor zwei Wochen 47 Minderjährige aus Afghanistan, Eritrea und Syrien in den Landkreis Osnabrück nach Niedersachsen. Dort mussten sie auf Grund der Corona-Krise erst mal in Quarantäne belieben. Bis auf drei Ausnahmen sind alle unter 14 Jahre alt.

In dieser Woche werden laut dem Kreis Osnabrück nun 18 unbegleitete Minderjährige zu ihren Verwandten nach Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt gebracht. 13 bleiben in Niedersachsen, acht werden in Berlin und ebenfalls acht in Hamburg untergebracht.

Insgesamt hatten sich zehn EU-Staaten bereit erklärt, zusammen rund 1600 Kinder und Jugendliche aus den überfüllten Flüchtlingslagernaufzunehmen. Neben Deutschland hat bislang nur Luxemburg zwölf Minderjährige aufgenommen.