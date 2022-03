Verkehrswende : Mehr Geld vom Bund für Verbesserung des Radwege-Netzes

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern können auf zusätzliche Bundesmittel zur Verbesserung des Radwege-Netzes im Land hoffen. Der Nordosten erhalte 11,7 Millionen Euro zusätzlich aus dem Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung, teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Montag mit. Im Unterschied zu den bisher geplanten knapp 26 Millionen Euro dürfe dieses Geld bis Ende 2023 auch für die Instandsetzung genutzt werden.

„Das Land ist aufgrund des großen Bedarfes bereit, die zusätzlichen Mittel vollständig in Instandsetzungsmaßnahmen zu investieren. Das ist für viele Kommunen in Bezug auf die Radwegenutzung eines der drängendsten Probleme“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Daneben sei auch vorgesehen, das Geld für die Beseitigung von Unfallschwerpunkten ...

